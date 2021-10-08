Сын Талькова отстоял граффити с изображением отца

Сын певца Игоря Талькова с помощью убеждений и демонстрации дубинки смог отстоять граффити с изображением своего отца на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, которое коммунальные службы хотели закрасить, пишет «Фонтанка».

Фото: Олег Трифонов/ "Петербургский дневник" Олег Трифонов/ "Петербургский дневник"

Как сообщает издание граффити с изображением Талькова, которого застрелили 30 лет назад, появилось на трансформаторной будке, принадлежащей «Ленэнерго».

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В пресс-службе компании пояснили, что намерены привести фасад подстанции в регламентный вид в соответствии с правилами благоустройства Санкт-Петербурга.

«Компания «Россети Ленэнерго» как собственник объектов не раз подчеркивала, что не возражает против размещения художественных изображений на своих объектах при условии их согласования в установленном порядке», — добавили в пресс-службе.

По данным издания, стену с портретом музыканта начали закрашивать по краям. В это время к граффити приехал сын певца – Игорь Тальков-младший. С помощью нецензурных выражений он объяснил, что побьет каждого, кто прикоснется к изображению его отца. Он предложил коммунальщикам не воевать с ним, так как он «всегда побеждает».

«Если вы будете со мной воевать до конца, вы проиграете. Потому что за мной все светлые иерархии вообще встанут. Давайте решим мирно вопрос», — сказал Тальков, размахивая взятой с собой дубинкой.

По данным «Фонтанки», по состоянию на 8 октября портрет остался на будке.

Тальков был убит выстрелом из пистолета во дворце спорта «Юбилейный в Санкт-Петербурге во время концерта 6 октября 1991 года. В эти годы он был на пике популярности. Следователи считают, что в этот день между представителями Талькова и певицы Азизы произошел конфликт из-за очередности выступления артистов. Во время завязавшейся драки раздался выстрел из пистолета, который был у одного из участников конфликта, пуля попала в Талькова, и он погиб. Было возбуждено уголовное дело, в марте 1993 года производство по нему было приостановлено. В 2018 году расследование было возобновлено.