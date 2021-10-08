Мать Наташи Королевой рассказала о походе на нудистский пляж

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай раскрыла «маленькие секреты» своей жизни в Майами.

Фото: Instagram Instagram

Бывшая телеведущая опубликовала видео в Instagram, в котором рассказала и показала, как проводит каждое утро в Майами.

Людмила встретила оператора в коротеньком наряде с открытыми плечами и повела его на пляж, где она, по ее признанию, каждое утро гуляет и «бегает от старости». Порывай сообщила, что в ее районе живут выходцы из стран бывшего СССР – русские, украинцы, молдаване и т.д.

На пляже Порывай встретила двух русских девушек, практикующих йогу, и попросила показать ей несколько упражнений для бодрости тела и духа в ее возрасте. Затем Людмила направилась на пирс, где местные жители ловят рыбу. Она сообщила, что скучает по барабульке, карпам и щуке, которые можно поесть только на родине.

По словам Людмилы Порывай, совсем недалеко от ее дома есть нудистский пляж, который она долго не решалась посетить.

Однажды она все же собралась с духом, надела шляпу и очки, «потому что стыдно», и пошла посмотреть на голых людей. Мать Наташи Королевой отметила, что, как только пришла туда, ее сразу окружили мужчины, гордо демонстрирующие «свои прелести».

«И такие они счастливые, что на них смотрят», - отметила она.

Экс-телеведущая также заявила, что регулярно плавает в океане и после купания полчаса не смывает с себя морскую воду, потому что она питает кожу и дает прилив сил.