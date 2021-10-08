Катя Лель ответила на слухи о ребенке от Хабенского

Певица Катя Лель заявила, что ее веселят слухи, в которых отцом ее дочери называют актера Константина Хабенского. Об этом она рассказала в программе «Судьба человека», выпуск опубликован на YouTube.

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Катя Лель замужем за бизнесменом Игорем Кузнецовым с 2008 года. В 2009-м у них родился ребенок. В эфире «Судьбы человека» певица рассказала о своей дочери.

«Ей сейчас уже 12 лет, она ростом с меня. Красивая, активная», - отметила она

Ведущий Борис Корчевников рассказал Лель, что в СМИ появились слухи об отце ее дочери.

«Подросшая дочь Кати Лель - вылитый Хабенский», - процитировал он одну из заметок.