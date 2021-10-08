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Гордон рассказал подробности о возвращении шоу «Закрытый показ»

Анна Безрукова
18 минут назад

Через восемь лет в эфир Первого канала возвращается ток-шоу «Закрытый показ». Участники программы будут обсуждать новый документальный фильм лауреата премий «Ника» и «Золотой орел» Любови Аркус «Кто тебя победил никто». Работа приурочена к юбилею Аллы Демидовой, которой 29 сентября исполнилось 85 лет.

Гордон рассказал подробности о возвращении шоу «Закрытый показ»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Впервые «Закрытый показ» зрители посмотрели в 2005 году — тогда в студии обсуждался кинофильм Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила», пишет СтарХит.

«Многие, очень многие ожидали этого с нетерпением, — сказал ведущий Александр Гордон. — Возвращается он фильмом о фантастической советской и российской актрисе. Фильм снимали в течение более пяти лет и он выходит сейчас — к 85-летию Аллы Демидовой. Правила программы сохранили прежними: до просмотра фильма я обращаюсь к каждому из пришедших уважаемых гостей с просьбами объяснить, почему нужно или не нужно смотреть это кино. Потом мы все вместе просматриваем фильм, ну а затем обсуждаем его».

В дискуссиях по обновленному «Закрытому показу», посвященному фильму «Кто тебя победил никто», участвовали российские актеры, кинокритики и авторы киноленты — режиссер Любовь Аркус, режиссер монтажа Дмитрий Новосельцев и оператор Ирина Штрих.

«Фильм «Кто тебя победил никто» — это не просто биография, — полагает Александр Гордон. — В картине два героя — актриса Алла Демидова и время. Иными словами, герой, который может преодолеть любые препятствия. И очень неординарный, как сказала мне режиссер Любовь Аркус: «После первой съемки она превратила меня в мочалку». И фильм Люба делала, вопреки спорам со своей героиней, поэтому вышла история не только о Демидовой, но и прощании с определенной эпохой. Хлесткая, болезненная, но удерживающая внимание зрителей».

Шоу-бизнес,Любовь Аркус,Алла Демидова,Александр Гордон,Рената Литвинова,Первый канал,StarHit,
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