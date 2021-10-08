Гордон рассказал подробности о возвращении шоу «Закрытый показ»

«Многие, очень многие ожидали этого с нетерпением, — сказал ведущий Александр Гордон. — Возвращается он фильмом о фантастической советской и российской актрисе. Фильм снимали в течение более пяти лет и он выходит сейчас — к 85-летию Аллы Демидовой. Правила программы сохранили прежними: до просмотра фильма я обращаюсь к каждому из пришедших уважаемых гостей с просьбами объяснить, почему нужно или не нужно смотреть это кино. Потом мы все вместе просматриваем фильм, ну а затем обсуждаем его».