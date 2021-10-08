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Лещенко назвал хайпом творчество Моргенштерна и «Пошлой Молли»

Елена Прошина
22 минуты назад

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил творчество рэпера Моргенштерна и группы «Пошлая Молли», назвав их «хайпом». Как он пояснил в разговоре с «Лентой.ру», исполнители пытаются прославиться с помощью эпатажа.

Лещенко назвал хайпом творчество Моргенштерна и «Пошлой Молли»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На "Музыкалити" я встречался с “Пошлой Молли” — с этим мальчиком (Кириллом Бледным – прим. ред). И Моргенштерн ко мне подходил. Но как вам сказать. Это хайп», – пояснил певец.

Лещенко добавил, что не против работать с новыми исполнителями, но только в том случае, если они пишут действительно качественные композиции. Музыкант добавил, что хочет услышать «голос или поэзию».

«А когда ничего из этого нет, то это называется "медиалицо" — ни то ни се. Я иногда смотрю на них и не понимаю, что они вообще делают», – заявил народный артист.

Ранее Лещенко выразил мнение, что современная молодежь недостаточно патриотична. В пример он привел советские годы, когда множество добровольцев ездили на стройку Байкало-амурской магистрали, и подчеркнул, что работа там хорошо оплачивалась.

Шоу-бизнес,Лев Лещенко,Lenta.ru,
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