"Был пьян в хлам": Якубович о чувстве вины за смертельное ДТП

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович в ходе интервью YouTube-каналу "Алена, блин!" вспомнил о смертельном ДТП со своим участием, которое произошло в 2001 году.
Народный артист напомнил, что не является виновником аварии, но часть ответственности за случившееся всегда будет преследовать его.
"Это не я попал в аварию. Это он попал. Целый год тянулось следствие. Он был пьян просто в хлам. Несчастный случай, - сказал Якубович. - Но даже при условии, что я вообще ни в чем не виноват, 1% [ответственности] - мой. Значит, я где-то не скосил глаза. Поэтому 1% мой, что бы ни случилось. Это всегда, за рулем точно".
19 августа 2001 года телеведущий сбил насмерть пешехода на Волоколамском шоссе. Виновником ДТП впоследствии признали погибшего.