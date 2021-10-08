"Был пьян в хлам": Якубович о чувстве вины за смертельное ДТП

"Это не я попал в аварию. Это он попал. Целый год тянулось следствие. Он был пьян просто в хлам. Несчастный случай, - сказал Якубович. - Но даже при условии, что я вообще ни в чем не виноват, 1% [ответственности] - мой. Значит, я где-то не скосил глаза. Поэтому 1% мой, что бы ни случилось. Это всегда, за рулем точно".