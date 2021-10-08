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Якубович рассказал о чувстве вины за смертельное ДТП

Газета.Ru
26 минут назад

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович в ходе интервью YouTube-каналу "Алена, блин!" вспомнил о смертельном ДТП со своим участием, которое произошло в 2001 году.

"Был пьян в хлам": Якубович о чувстве вины за смертельное ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Народный артист напомнил, что не является виновником аварии, но часть ответственности за случившееся всегда будет преследовать его.

"Это не я попал в аварию. Это он попал. Целый год тянулось следствие. Он был пьян просто в хлам. Несчастный случай, - сказал Якубович. - Но даже при условии, что я вообще ни в чем не виноват, 1% [ответственности] - мой. Значит, я где-то не скосил глаза. Поэтому 1% мой, что бы ни случилось. Это всегда, за рулем точно".

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19 августа 2001 года телеведущий сбил насмерть пешехода на Волоколамском шоссе. Виновником ДТП впоследствии признали погибшего.

Шоу-бизнес,Леонид Якубович,
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