Подруга Тимати Саша Дони высказалась об отношениях на расстоянии

Украинская модель Саша Дони, которую СМИ называют новой девушкой рэпера Тимати, заявила, что не смогла бы поддерживать отношения с мужчиной «на расстоянии». Таким мнением она поделилась с подписчиками в Instagram.
О романе Дони и Тимати заговорили после того, как папарацци удалось сфотографировать их во время их отдыха на греческом острове Миконос. При этом совместных снимков у пары в соцсетях не появилось, хотя они оба выкладывали истории и фотографии из одних и тех же мест. Также стало известно, что модель на несколько дней приезжала в Москву, где прошлась по магазинам и сфотографировалась на фоне такой же машины, на которой ездит Тимати. Однако ни Дони, ни Тимати никак не прокомментировали слухи об их романе.
Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Саша Дони подчеркнула, что «не практиковала отношения на расстоянии»
«И не буду, если не чувствую, что я «чья та». Не все мужчины способны на заботу, защиту, внимание на расстоянии. Кому-то такое может подойти, но не мне», - заявила она.
11 сентября 2020 года стало известно о расставании Тимати с моделью Анастасией Решетовой. Они начали встречаться в 2015 году, а в 2019-м у них родился сын Ратмир. Также у Тимати есть дочь Алиса от Алены Шишковой. С матерями своих детей рэпер в браке не состоял.