Подруга Тимати Саша Дони высказалась об отношениях на расстоянии

О романе Дони и Тимати заговорили после того, как папарацци удалось сфотографировать их во время их отдыха на греческом острове Миконос. При этом совместных снимков у пары в соцсетях не появилось, хотя они оба выкладывали истории и фотографии из одних и тех же мест. Также стало известно, что модель на несколько дней приезжала в Москву, где прошлась по магазинам и сфотографировалась на фоне такой же машины, на которой ездит Тимати. Однако ни Дони, ни Тимати никак не прокомментировали слухи об их романе.