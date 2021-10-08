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Mash сообщил об ухудшении состояния актрисы Ларисы Гузеевой

BFM.RUиещё 4
1 час назад

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось. Как пишет телеграм-канал Mash, за неделю поражение легких увеличилось с 7% до 65%.

Mash сообщил об ухудшении состояния Гузеевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

62-летняя Гузеева попала в больницу с коронавирусом в конце сентября. 1 октября у нее было поражено только 7% легких, сейчас этот показатель достигает 60-65% (степень КТ-3). Врачи отмечают отрицательную динамику.

Если сатурация опустится ниже 95, то ведущей проведут лечение кислородом. Пока актрисе рекомендована дыхательная гимнастика, наблюдение и контроль лабораторных показателей.

Шоу-бизнес,Лариса Гузеева,
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