Mash сообщил об ухудшении состояния Гузеевой

Состояние актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось. Как пишет телеграм-канал Mash, за неделю поражение легких увеличилось с 7% до 65%.

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62-летняя Гузеева попала в больницу с коронавирусом в конце сентября. 1 октября у нее было поражено только 7% легких, сейчас этот показатель достигает 60-65% (степень КТ-3). Врачи отмечают отрицательную динамику.