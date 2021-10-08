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Вуди Харрельсон ударил фотографа в отеле "Уотергейт"

Газета.Ru
49 минут назад

У американского актера Вуди Харрельсона и одного из фотографов возник конфликт на крыше отеля "Уотергейт" в Вашингтоне, передает NBC Washington.

Вуди Харрельсон подрался с фотографом на крыше отеля
Фото: ReutersReuters

Как сообщается, мужчина, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал артиста и его дочь, сообщила полиция.

Харрельсон якобы подошел к нему, попросив прекратить это и удалить снимки. Согласно показаниям знаменитости, злоумышленник бросился на него и попытался схватить за шею. В итоге Харрельсон применил самооборону и ударил мужчину.

Шоу-бизнес,Вуди Харрельсон,телеканал NBC,
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