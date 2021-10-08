Вуди Харрельсон подрался с фотографом на крыше отеля

У американского актера Вуди Харрельсона и одного из фотографов возник конфликт на крыше отеля "Уотергейт" в Вашингтоне, передает NBC Washington.
Как сообщается, мужчина, который, вероятно, был в состоянии алкогольного опьянения, фотографировал артиста и его дочь, сообщила полиция.
Харрельсон якобы подошел к нему, попросив прекратить это и удалить снимки. Согласно показаниям знаменитости, злоумышленник бросился на него и попытался схватить за шею. В итоге Харрельсон применил самооборону и ударил мужчину.