«Разницы нет»: худрук МХАТа Бояков сравнил Бузову и Валерию

Худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков в шоу «Откройте, Давид» заявил, что разницы между Валерией и Бузовой нет, при этом он отметил, что у него хорошие отношения с Валерией, которая одно время могла сыграть в спектакле «Чудесный грузин». Но ее роль в результате досталась Ольге Бузовой.

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«Мне было интересно, она была готова абсолютно точно. Но графики и праздники, а также ее другие проекты не совпали. Разницы между Валерией и Бузовой, функциональной, существенной, нет.

Напомним, певице Валерия не удалось сыграть в спектакле «Чудесный грузин» по причине высокой загруженности на гастролях. Немногим позднее Бояков обратился с аналогичным предложением к Бузовой, и та ответила согласием.

Спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой активно обсуждали в театральном мире. При этом в ноябре певица вновь должна появиться на сцене МХАТа имени Горького.

Ранее Эдуард Бояков пояснил, по какой причине спектакль с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой решили перенести с сентября на ноябрь.

По его словам, «Чудесный грузин» прошлым летом накрыл общество. Вызванный спектаклем резонанс, как полагает худрук, говорит об актуальности работы актеров и руководителей МХАТа. Кроме этого, Бояков добавил, что театр и далее будет продолжать работать на острие и обнажать болевые точки. При этом он выразил мнение, что зрители еще не готовы к серьезной беседе о Сталине и проблема тут не только в личности Ольги Бузовой.