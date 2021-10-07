Букмекеры включили Улицкую в топ-5 претендентов на Нобелевскую премию

В топ-5 фаворитов у букмекеров на получение Нобелевской премии по литературе вошли японский писатель Харуки Мураками, кениец Нгуги Ва Тхионго и российская писательница Людмила Улицкая. Это следует из ставок букмекерской компании Smartkets.

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При этом по ставкам, сделанным в компании Ladbrokes (Британия), фаворитами в текущем году являются Эрно и Тхионго, их шансы оцениваются как 8/1. Шансы Мураками, как вытекает из сделанных ставок, оцениваются как 10/1, аналогичный результат сейчас у поэтессы и писательницы из Канады Маргарет Этвуд. Шансы Улицкой — 12/1.

Вручение Нобелевской премии по литературе пройдет 7 октября. В 2021-м году от проведения единой церемонии в Осло решили отказаться и победитель будет получать награду в своей стране.

В 2020-м году премия была присуждена американской поэтессе Луизе Глюк за «безошибочный поэтический голос».