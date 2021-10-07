Экс-жена Аршавина смирилась с жизнью без носа

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина заявила в Instagram, что не может сделать операцию по восстановлению носа и пожаловалась на плохое самочувствие.

Фото: Instagram Instagram

Алиса Казьмина борется с аутоимунным некрозом. По ее словам, болезнь разрушила «челюсть, скулы, губы, носогубку и все внутри». Осенью прошлого года экс-супруга футболиста перенесла две операции. Казьмина рассказывала в Instagram, что была несколько дней в коме, пережила перитонит и мучительные пролежни на ногах. По словам экс-супруги футболиста, тот после развода абсолютно не интересуется судьбой их общего ребенка и не принимает никакого участия в воспитании дочери.

На днях Алиса Казьмина впервые за два месяца связалась с подписчиками своего Instagram и заявила, что «ее нет, ее убили». При этом она подчеркнула, что не может сделать операцию по восстановлению разрушенного болезнью носа.

«Плохо я. На сегодняшний день неоперабельна. Лицо его нет. Но вы знаете, и красивой уже была, и счастливой от этого, сейчас я не менее радуюсь жизни, даже больше. ( ) Энергия моя возвращается, а это значит, что и без лица можно. Жизнь люблю», - написала бывшая супруга Андрея Аршавина.

Она также отметила, что никуда не может выехать, в том числе и за границу, так как «прислужники Люцифера забрали у нее и ее детей все», но она хочет жить.