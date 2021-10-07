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Волочкова показала видео со своим возлюбленным

Александр Кузьмин
1 час назад

45-летняя балерина Анастасия Волочкова съехалась со своим новым бойфрендом. по имени Владимир. По словам звезды, они не хотят выставлять свои отношения напоказ.

«С первого взгляда возникла взаимная симпатия. И у нас начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живём вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время нам нечего скрывать. Мы очень красивая пара», - написала балерина в своем аккаунте «Инстаграм».

Подробности о личности своего возлюбленного она решила опустить, попросив публику не лезть в чужую частную жизнь. Лишь подчеркнула, что Владимир не женат и им очень хорошо вместе.

Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Волочкова,
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