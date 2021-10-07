Волочкова показала видео со своим возлюбленным

«С первого взгляда возникла взаимная симпатия. И у нас начались романтические отношения. Это же такая радость! Мы живём вместе, но не афишируем наши отношения, не выставляем их напоказ. В то же время нам нечего скрывать. Мы очень красивая пара», - написала балерина в своем аккаунте «Инстаграм».