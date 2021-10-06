Татьяна Навка: в «Ледниковом периоде» появился новый секс-символ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, член жюри «Ледникового периода» Татьяна Навка назвала имя секс-символа нового сезона проекта, пишет News.ru.

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По мнению Навки, им стала фигуристка Наталья Забияко, выступающая в паре с внуком Аллы Пугачевой Никитой Пресняковым.

«Наташа впервые участвует у нас в проекте. И она такая яркая, красивая, божественная, сексуальная, что, я думаю, у проекта появился новый секс-символ», - сказала Навка во время записи второго выпуска шоу.

27-летняя Наталья Забияко выступала в парном катании с Александром Энбертом. В 2018 году пара завоевала серебряную награду Олимпийских игр в командных соревнованиях. В 2020 году из-за проблем со здоровьем у партнера Наталья завершила профессиональную карьеру.

За кулисами шоу спортсменка призналась, что смотрела «Ледниковый период» с детства и мечтала стать его участницей.

«Внутри проекта оказалось еще интереснее, чем когда смотришь его по телевизору. Ощущения волшебные, будем стараться не разочаровать», - пообещала Наталья.

Она также рассказала, что Никита Пресняков до «Ледникового периода» никогда не стоял на коньках, и его пришлось учить с нуля.