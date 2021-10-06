Поргина устроила скандал на шоу Малахова

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Поргина остро отреагировала на критику со стороны телеведущей Елены Старостиной, назвавшей ее «хейтером», «токсичной» и «агрессивной».

«Я – агрессивная? Просто противно вас слушать! Что ж вас так все распирает? Боже! Мама родная, уважайте других!» - возмутилась вдова Караченцова.

Позже она призналась, что была шокирована поведением телеведущей и даже не знала слов, которыми та ее охарактеризовала.

«Она вышла, словно главная героиня! Прямо премьер-министр! Оскорбляла всех, затыкала! Нехорошо себя так вести. Она грубая! Грубиянка», - пожаловалась Людмила Поргина.

Елена Старостина тоже не выдержала накала страстей и покинула студию в разгар съемок.