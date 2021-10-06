Поргина устроила скандал на шоу Малахова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина устроила скандал на съемках передачи Андрея Малахова, пишет «Собеседник».
Поргина остро отреагировала на критику со стороны телеведущей Елены Старостиной, назвавшей ее «хейтером», «токсичной» и «агрессивной».
«Я – агрессивная? Просто противно вас слушать! Что ж вас так все распирает? Боже! Мама родная, уважайте других!» - возмутилась вдова Караченцова.
Позже она призналась, что была шокирована поведением телеведущей и даже не знала слов, которыми та ее охарактеризовала.
«Она вышла, словно главная героиня! Прямо премьер-министр! Оскорбляла всех, затыкала! Нехорошо себя так вести. Она грубая! Грубиянка», - пожаловалась Людмила Поргина.
Елена Старостина тоже не выдержала накала страстей и покинула студию в разгар съемок.
Ранее Поргина рассказала, что сдала квартиру в центре Москвы сотрудникам посольства Нидерландов. Для этого ей пришлось снять со стен многочисленные портреты ее покойного мужа.