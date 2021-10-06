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На Украине решили устроить митинг против концерта российской певицы Ирины Круг

Елена Прошина
7 минут назад

Украинские националисты решили устроить митинг по поводу концерта российской певицы Ирины Круг, который состоится вечером 6 октября в Днепре. Акцию «Нет российским гастролерам» в Facebook анонсировал Олег Чистопольцев.

На Украине решили устроить митинг против концерта российской певицы Ирины Круг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно словам активиста, певица в стиле шансон «развлекала оккупантов в оккупированном Крыму», а её налоги идут на финансирование российской армии.

«Приглашаем всех неравнодушных днепрян и днепрянок, понимающих вред подобных концертов и "звезд" для Украины», – написал Чистопольцев.

«Патриот» призвал украинцев собраться в среду, 6 октября, в 18:00 возле летнего театра в парке Шевченко, в котором состоится концерт Ирины Круг. В комментариях он отметил всех знакомых, которые могут заинтересоваться мероприятием, в том числе представителей «Прямого» и Пятого канала, которые аффилированы с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

В результате откликнулись немногие, однако некоторые пообещали «прислать хлопцев» на митинг.

Напомним, что ранее украинские националисты из «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России), пообещали сорвать концерт российской певицы Ани Лорак в Одессе. Несмотря на угрозы, мероприятие состоялось и прошло без происшествий.

Шоу-бизнес,Происшествия,Ирина Круг,Петр Порошенко,
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