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От 35 до 60 лет. Фотографа озадачила внешность Татьяны Дэвис на свадебных фото

Вероника Полынина
1 час назад

Умершей жене Прохора Шаляпина могло быть от 35 до 60 лет, заявил профессиональный фотограф и ретушер Владимир Крылов после изучения свадебных снимков Татьяны Дэвис в соцсетях.

Фотограф нашел странности на свадебных фото Шаляпина и Дэвис
Фото: InstagramInstagram

«Очень сильно возраст меняется у девушки на фото: разброс составляет примерно от 35 до 60 лет», - сказал специалист «Пятому каналу».

По словам Крылова, такой разброс может объясняться как использованием фотошопа, так и тем, что на снимках могут быть похожие люди. Фотограф обратил внимание, что на разных снимках у Татьяны меняются длина волос, форма носа и состояние кожи.

При этом эксперт отметил, что для более детальной экспертизы требуются снимки более высокого качества.

Шаляпина заподозрили в попытке получить наследство умершей супруги

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил изданию «Телепрограмма», что, согласно всем официальным документам, Татьяна Дэвис родилась в 1974 году.

Напомним, канадская предпринимательница Татьяна Клаудиа Дэвис умерла 30 сентября от коронавируса спустя два месяца после свадьбы с Прохором Шаляпиным.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Владимир Крылов,
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