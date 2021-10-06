Фотограф нашел странности на свадебных фото Шаляпина и Дэвис

Умершей жене Прохора Шаляпина могло быть от 35 до 60 лет, заявил профессиональный фотограф и ретушер Владимир Крылов после изучения свадебных снимков Татьяны Дэвис в соцсетях.

Фото: Instagram Instagram

«Очень сильно возраст меняется у девушки на фото: разброс составляет примерно от 35 до 60 лет», - сказал специалист «Пятому каналу».

По словам Крылова, такой разброс может объясняться как использованием фотошопа, так и тем, что на снимках могут быть похожие люди. Фотограф обратил внимание, что на разных снимках у Татьяны меняются длина волос, форма носа и состояние кожи.

При этом эксперт отметил, что для более детальной экспертизы требуются снимки более высокого качества.

Ранее адвокат Александр Бенхин заявил изданию «Телепрограмма», что, согласно всем официальным документам, Татьяна Дэвис родилась в 1974 году.