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ДДТ собрала на новый альбом рекордные 6 млн рублей за сутки

Анна Безрукова
23 минуты назад

Рок-группе ДДТ за сутки удалось собрать около 6 млн рублей на выпуск нового альбома, установив новый рекорд среди музыкантов. За 24 часа в крауд-кампании приняли участие 2013 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе краудфандинговой платформы Planeta.ru, на которой привлекались средства.

ДДТ собрала на новый альбом рекордные 6 млн рублей за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне музыканты группы впервые сообщили о запуске крауд-кампании на запись альбома. При этом они отметили, что испытывают финансовые трудности из-за отмены и переноса концертов по причине пандемии коронавируса.

В результате, группе удалось поставить новый рекорд по суточному сбору на сервисе. Прошлый рекорд принадлежал рок-группе «Алиса». Так, предзаказ ее музыкального альбома «Посолонь» в 2019 году за сутки смог привлечь более 2,5 млн рублей, а в прошедшем году основатель группы Константин Кинчев чуть больше чем за сутки собрал 5 млн рублей для записи своего сольного альбома «Белый шум».

«Это не просто цифры — это выражение огромной народной любви, уважения и доверия к лидерам российской рок-сцены», — отметили организаторы сбора.

Премьера альбома группы ДДТ на цифровых площадках пройдет 28 октября, на физических носителях он будет доступен в январе 2022 года, и получат его только участники краудфандингового проекта. Оформить предзаказ возможно до 12 января, о названии альбома пока не сообщается.

Шоу-бизнес,Константин Кинчев,ИТАР-ТАСС,
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