Дочь Успенской объяснила долгое отсутствие

Недавно в интернете появилась информация о том, что певица Любовь Успенская якобы отправила свою единственную дочь Татьяну Плаксину в психдиспансер. При этом артистка, как сообщалось, забрала у нее телефон, а сама отказывалась комментировать ситуацию.

Фото: Instagram Instagram

А на днях сама Татьяна оставила видеообращение в своем инстаграм.

«Привет, мотыльки, это я, ваша Pacha Tati. Я в настоящее время нахожусь в творческом процессе. Я немного ушла в себя. Пишу много музыки. Мне был необходим тайм-аут, потому что в последнее время было большое число эфиров, и я немножко выгорела. Поэтому, до скорой встречи», — сказала она.

Ранее Татьяна Плаксина в Instagram продемонстрировала подписчикам творческий беспорядок, который царит в ее американской квартире. В центре на фото находится большая картина. Известно, что наследница «королевы русского шансона» пробует себя как художница. А по полу кругом разбросаны краски.

При этом на стене видна сделанная красками надпись: «Они хотели в клетку посадить самую дикую из птиц». Очевидно, эти слова Плаксина адресовала своей матери, с которой у нее в последний год отношения складываются очень сложно.