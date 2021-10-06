Крид ищет стриптизершу за миллион рублей

Накануне в интернете обсуждали коммерческое предложение от Егора Крида. Известно, что артист снимает клип и ищет девушку, которая исполнит роль стриптизерши. При этом она должна заплатить музыканту крупную сумму денег. Изначально исполнитель заявлял о 2 млн, но позже порог уменьшился. Об этом в соцсетях рассказала звезда «Дома-2» Ирина Пинчук.
«Одной 1,8 млн предложили, другой 1,4 млн. Смысл в том, что за эти деньги вас в клипе покажут, обратите внимание — на 15 секунд. И вам нужно будет сыграть стриптизершу. Типа вы такая уникальная и Егорка Крид выбрал именно вас», — отметила Пинчук.
Интересно, что за эту сумму Крид готов даже отметить инстаграм-аккаунт девушки, которая исполнит эту роль.
Ранее Егор Крид рассказал свою историю знакомства с американской кинозвездой Беллой Торн. В 2019 году поклонники рэпера заметили, что на него в Инстаграм подписана голливудская актриса. Также кинозвезда оставляла молодому человеку комментарии, они обменивались сообщениями. После этого пошли слухи об их тайном романе. Но близкими людьми артисты из разных стран так и не стали. А в 2021 году Белла сообщила, что скоро станет супругой итальянского певца Бенджамина Масколо.
При этом сам Крид отметил, что про подписку от американской звезды ему рассказали его фанаты. Он проверил это, изумился и написал Белле Торн: «Почему ты подписана на меня?». Актриса ответила, что случайно увидела музыканта в интернете, и он ей понравился. Так началось их виртуальное общение, а позже они лично встречались в США на одной из вечеринок.