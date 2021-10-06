Крид ищет стриптизершу за миллион рублей

Накануне в интернете обсуждали коммерческое предложение от Егора Крида. Известно, что артист снимает клип и ищет девушку, которая исполнит роль стриптизерши. При этом она должна заплатить музыканту крупную сумму денег. Изначально исполнитель заявлял о 2 млн, но позже порог уменьшился. Об этом в соцсетях рассказала звезда «Дома-2» Ирина Пинчук.

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«Одной 1,8 млн предложили, другой 1,4 млн. Смысл в том, что за эти деньги вас в клипе покажут, обратите внимание — на 15 секунд. И вам нужно будет сыграть стриптизершу. Типа вы такая уникальная и Егорка Крид выбрал именно вас», — отметила Пинчук.

Интересно, что за эту сумму Крид готов даже отметить инстаграм-аккаунт девушки, которая исполнит эту роль.

Ранее Егор Крид рассказал свою историю знакомства с американской кинозвездой Беллой Торн. В 2019 году поклонники рэпера заметили, что на него в Инстаграм подписана голливудская актриса. Также кинозвезда оставляла молодому человеку комментарии, они обменивались сообщениями. После этого пошли слухи об их тайном романе. Но близкими людьми артисты из разных стран так и не стали. А в 2021 году Белла сообщила, что скоро станет супругой итальянского певца Бенджамина Масколо.