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Прикована к инвалидному креслу: раскрыта причина одинаковых снимков Тарасовой

Елена Прошина
37 минут назад

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова почти никогда не фотографируется стоя, а на съемках передач всегда находится за столиком жюри, откуда выставляет оценки и комментирует выступления. Причина этому – серьезные проблемы со спиной, которые практически приковали бывшую фигуристку к инвалидному креслу.

Прикована к инвалидному креслу: раскрыта причина одинаковых снимков Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2013 году Тарасовой пришлось перенести операцию по замене позвонков и теперь встать она может лишь с чужой помощью. Кроме того, её мучают сильные боли в спине и суставах.

В 2020 году Татьяна в ходе съемок передачи «На дачу!» для Первого канала призналась, что вынуждена переделать дом из-за болезни, в чем ей тогда помогли дизайнеры проекта.

«У меня нога болит, и спина. Я сидячая. Хочу эту комнату переделать под себя, чтобы не подниматься на второй этаж», – призналась тогда тренер.

Напомним, что Татьяна Тарасова начала выступать в фигурном катании с 1961 года, в 14-летнем возрасте, однако в 1967 фигуристка получила вывих плеча и была вынуждена завершить карьеру. С тех пор Татьяна начала тренерскую карьеру, а в середине 1990-х годов организовала ледовый театр «Все звезды», в труппу которого вошли многие знаменитые советские фигуристы.

Шоу-бизнес,Татьяна Тарасова,
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