Прикована к инвалидному креслу: раскрыта причина одинаковых снимков Тарасовой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова почти никогда не фотографируется стоя, а на съемках передач всегда находится за столиком жюри, откуда выставляет оценки и комментирует выступления. Причина этому – серьезные проблемы со спиной, которые практически приковали бывшую фигуристку к инвалидному креслу.

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В 2013 году Тарасовой пришлось перенести операцию по замене позвонков и теперь встать она может лишь с чужой помощью. Кроме того, её мучают сильные боли в спине и суставах.

В 2020 году Татьяна в ходе съемок передачи «На дачу!» для Первого канала призналась, что вынуждена переделать дом из-за болезни, в чем ей тогда помогли дизайнеры проекта.

«У меня нога болит, и спина. Я сидячая. Хочу эту комнату переделать под себя, чтобы не подниматься на второй этаж», – призналась тогда тренер.