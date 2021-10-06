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Звезда «Реальных пацанов» отдал выигрыш в «Форт Боярд» на благотворительность

Елена Прошина
36 минут назад

Звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов отказался от выигрыша в шоу «Форт Боярд» и отдал его пермскому благотворительному фонду «Дедморозим». Остальные члены команды, актер Владимир Селиванов, певцы Иван Дорн и Прохор Шаляпин, а также ведущий Влад Чижов решили последовать его примеру, сообщает пресс-служба фонда.

Звезда «Реальных пацанов» отдал выигрыш в «Форт Боярд» на благотворительность
Фото: ТАССТАСС

«Вместе артисты преодолели все испытания и выиграли 646 тыс. рублей, которые помогут подопечным разных фондов», – сообщили в фонде.

Как сообщает URA.RU, перевода фонд пока не получил, а потому неизвестно, пойдут средства на общий счет или же их отправят на поддержку конкретного подопечного. В организации подчеркнули, что Наумов не в первый раз помогает фонду и входит в его попечительский совет.

«Коля помогал исполнить новогоднее желание девочки Светы из детского дома, а когда узнал, что неизлечимо больной парень по имени Амир мечтает пожать ему руку, специально прилетел в Пермь», – отметили в фонде.

Пермский фонд «Дедморозим» помогает сиротам и малышам со смертельно опасными заболеваниями. Организация действует с 2012 года.

Шоу-бизнес,Иван Дорн,Прохор Шаляпин,Николай Наумов,Владимир Селиванов,
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