Звезда «Реальных пацанов» отдал выигрыш в «Форт Боярд» на благотворительность

Звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов отказался от выигрыша в шоу «Форт Боярд» и отдал его пермскому благотворительному фонду «Дедморозим». Остальные члены команды, актер Владимир Селиванов , певцы Иван Дорн и Прохор Шаляпин , а также ведущий Влад Чижов решили последовать его примеру, сообщает пресс-служба фонда.

Как сообщает URA.RU, перевода фонд пока не получил, а потому неизвестно, пойдут средства на общий счет или же их отправят на поддержку конкретного подопечного. В организации подчеркнули, что Наумов не в первый раз помогает фонду и входит в его попечительский совет.