Звезда «Реальных пацанов» отдал выигрыш в «Форт Боярд» на благотворительность

Звезда сериала «Реальные пацаны» Николай Наумов отказался от выигрыша в шоу «Форт Боярд» и отдал его пермскому благотворительному фонду «Дедморозим». Остальные члены команды, актер Владимир Селиванов, певцы Иван Дорн и Прохор Шаляпин, а также ведущий Влад Чижов решили последовать его примеру, сообщает пресс-служба фонда.
«Вместе артисты преодолели все испытания и выиграли 646 тыс. рублей, которые помогут подопечным разных фондов», – сообщили в фонде.
Как сообщает URA.RU, перевода фонд пока не получил, а потому неизвестно, пойдут средства на общий счет или же их отправят на поддержку конкретного подопечного. В организации подчеркнули, что Наумов не в первый раз помогает фонду и входит в его попечительский совет.
«Коля помогал исполнить новогоднее желание девочки Светы из детского дома, а когда узнал, что неизлечимо больной парень по имени Амир мечтает пожать ему руку, специально прилетел в Пермь», – отметили в фонде.
Пермский фонд «Дедморозим» помогает сиротам и малышам со смертельно опасными заболеваниями. Организация действует с 2012 года.