Автор хитов «Тату» запретил Катиной и Волковой исполнять его песни

Композитор Сергей Галоян, который написал главные хиты группы «Тату», запретил Лене Катиной и Юлии Волковой использовать песни его авторства. Как заявил музыкант в разговоре с «Собеседником», он собирался организовать трибьют группы и даже приглашал туда «татушек», однако они дали отказ, а после решили сами устроить «воссоединение».

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Галояну принадлежит авторство над композициями «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Полчаса», которые в свое время стали крайне популярными. Вместе с Еленой Кипер он в течение двух лет работал над трибьютом и приглашал туда Катину и Волкову.

«Я лично общался с Леной, предлагал, но она как-то странно начала себя вести. Она говорила, мол, общайтесь с моим менеджером на эту тему. Она ни с того ни с сего начала говорить, что с ней не договорились, что трибьют незаконный, что она против всего этого, что нужно со всеми договариваться», – рассказал композитор.

В результате Галоян и Кипер собрали пул из 25 артистов, которые приняли участие в создании материала. Однако через некоторое время звездам начала звонить Катина и Волкова, которые стали отговаривать их от участия.

После этого Катина заявила, что они с Волковой снова соберутся, чтобы дать концерт в 2022 году. Такое заявление повергло Галояна в шок и он обвинил артисток в предательстве. При этом он отметил, что шанс на примирение все же есть.

«Такая возможность есть, но маленькая. Я не знаю, что должно произойти, может, другой стороне стоит вести себя адекватнее. Ради денег даже самые важные для тебя люди готовы пойти на омерзительное предательство», – заявил он.