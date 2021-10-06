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«Не дает жить»: экс-солистка Hi-Fi Терешина попросила забрать ее мужа

Алиса Селезнёва
10 минут назад

Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина на своей странице в Instagram призвала «хоть кого-нибудь» забрать ее мужа, так как он не дает ей жить.

«Не дает жить»: экс-солистка Hi-Fi Терешина попросила забрать ее мужа
Фото: InstagramInstagram

«Как же я хочу скорее развестись. Господи, женщины, хоть кто-нибудь, заберите его от меня! Человек не дает мне нормально жить», — написала она в «сторис».

При этом артистка поделилась с подписчиками своими мыслями о браке с Олегом Курбатовым, заявив, что очень разочаровалась в нем.

«Вообще я дико устала от этих отношений. Даже описать не могу, на что они похожи. Кроме привычки у меня нет к человеку ничего: ни восторга, ни уважения, ни романтики. Деструктивность сплошная от него, постоянное вранье», - пояснила Татьяна Терешина.

Она призвала поклонников всегда верить своему первому впечатлению о человеке.

«Мне мой муж дико не понравился при знакомстве Я все эти черты и сейчас вижу в нем, они теперь как укор мне», - заметила артистка.

Татьяна Терешина впервые сообщила о разводе с мужем еще в начале августа. После этого пара ненадолго воссоединилась, пытаясь спасти брак, в котором родился сын. Также звезда воспитывает дочь от предыдущих отношений.

Шоу-бизнес,Олег Курбатов,Татьяна Терешина,
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