«Не дает жить»: экс-солистка Hi-Fi Терешина попросила забрать ее мужа

«Вообще я дико устала от этих отношений. Даже описать не могу, на что они похожи. Кроме привычки у меня нет к человеку ничего: ни восторга, ни уважения, ни романтики. Деструктивность сплошная от него, постоянное вранье», - пояснила Татьяна Терешина.