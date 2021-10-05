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«Прижать козявок»: как Пугачева поступала с неугодными артистами

Вероника Полынина
29 минут назад

Ведущий и диктор телевидения Владимир Березин прокомментировал слова экс-солистки группы «Мираж» Натальи Гулькиной о том, что Алла Пугачева вершила судьбы исполнителей и закрывала некоторым из них дорогу на сцену.

«Прижать козявок»: как Пугачева поступала с артистами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я с трудом себе представляю, чтобы Алла Пугачева, которая находится на вершине нашего большого дома под названием "Шоу-бизнес", кому-то говорила: "Так, чтобы эту Х или ту Y я нигде не видела!" Алла просто скажет: "А кто это такая? Я не знаю такую"», - заявил Березин изданию «Дни.ру».

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По словам диктора, ему смешно слышать о том, что Пугачева боится конкуренции, большинство артистов для нее – это «одинаковая масса, за которой она вообще не следит и никак в их творческой судьбе не участвует».

Березин назвал «красивой легендой» слухи о том, что Примадонна «рулит» шоу-бизнесом, и отметил, что у певицы много других интересов.

При этом ведущий признал, что во время сборных концертов Пугачева всегда интересовалась составом участников и могла отказаться, если ее «смущал чей-то уровень». В таких случаях организаторы выбирали Примадонну, отметил Березин.

«У Аллы есть право выбирать, с кем она хочет выступать, согласитесь. И рядом с ней должны быть достойные, яркие и профессиональные люди», - заявил диктор.

По его словам, «то, что тухло или жухло», не стоит внимания Пугачевой. Березин признал, что не может себе представить, чтобы певица звонила на Первый канал и что-то диктовала.

«Но она могла прижать некоторых козявок – звезд с претензией. Вполне могла сказать: "Чтобы этой б*** никогда было!" И певицу прекращали приглашать в "Песню года", какой бы популярной та ни была. Но это вовсе не значит, что Алла сидит и высматривает себе в телевизоре жертву – мол, кого бы замочить? Она выше этого!» - заключил Владимир Березин.

На днях бывшая солистка группы «Мираж» Наталья Гулькина заявила, что Алла Борисовна многим перекрыла выход на вершину шоу-бизнеса. Ранее с подобными заявлениями выступали Лика Стар, Михаил Муромов, Ангелина Вовк и другие артисты.

Шоу-бизнес,Михаил Муромов,Владимир Березин,Ангелина Вовк,Алла Пугачева,
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