«Выглядит как месть»: воссоединение «Тату» оказалось под угрозой

Группа «Тату» объявила о воссоединении ради трибьют-концерта, который должен пройти в 2022 году. Помешать проведению мероприятия хочет автор хитов дуэта Сергей Галоян, планирующий собственный трибьют «Тату» без участия Елены Катиной и Юлии Волковой, — он намерен запретить солисткам исполнять написанные им песни. «Газета.Ru» узнала у представителей Катиной и Волковой, а также самого Галояна, что они думают о конфликте.

Фото: ТАСС ТАСС

В конце прошлой недели экс-солистки «Тату» Елена Катина и Юлия Волкова сообщили о грядущем воссоединении группы в рамках трибьют-концерта. Как уточнила «Газете.Ru» менеджер Катиной Ольга Руденко, мероприятие запланировано на март 2022 года. Певицы также анонсировали выход сериала, посвященного «Тату», — его подробности пока не разглашаются.

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Согласно Катиной, идея трибьюта принадлежит создателю и продюсеру группы Ивану Шаповалову.

«Насколько мне известно, он лично пригласил всех авторов откликнутся на это предложение и провести совместное шоу весной 2022 года. Я и Юля его поддержали,» — сказала «Газете.Ru» исполнительница, не став раскрывать деталей предстоящего концерта и самого воссоединения.

Вскоре после анонса трибьюта Сергей Галоян, автор некоторых хитов «Тату», включая «Нас не догонят», «Я сошла с ума» и «30 минут», заявил, что запрещает Катиной и Волковой исполнять написанные им песни как правообладатель.

«Песни принадлежат авторам, включая меня, Валеру Полиенко, Лену Кипер и остальных, кто занимался написанием музыкальных произведений. Девочки же их не писали и не являются авторами — соответственно, у них нет на песни никаких прав,» — объяснил композитор «Газете.Ru».

Сам Галоян еще задолго до объявления Катиной и Волковой об «официальном трибьюте» планировал провести свое шоу-посвящение «Тату» под названием «200 по встречной», приурочив его к 20-летию дебютного альбома. Среди участников мероприятия, намеченного на ноябрь 2021 года, значатся такие артисты, как IOWA, Cream Soda, «Винтаж» и Монеточка. В то же время самих экс-вокалисток дуэта на этом концерте не будет.

По словам композитора, организовать трибьют ему предложила соавтор песен «Тату» Елена Кипер — еще два года назад.

«У нас эта история началась где-то в середине 2019 года, когда Лене Кипер пришла замечательная идея организовать трибьют. Я с ней согласился. Тем более 2019 год — 20-летие проекта «Тату». Мы приступили к организации мероприятия, у нас даже появились партнеры среди телеканалов, площадок. Но потом — в начале 2020 года — случился локдаун, поэтому пришлось отложить идею на полку.

Как только мир начал «оттаивать», мы вернулись к реализации проекта. Первое, что я сделал, — позвонил Лене Катиной и предложил участвовать. Лена мне сказала: «Да, Сереж, все классно. Пообщайся с моим менеджером». Кроме того, Катина предложила выступить и Юле Волковой, но та сразу отказалась, поскольку у нее были какие-то политические истории (певица участвовала в праймериз «Единой России» — «Газета.Ru»). В итоге мы начали общаться с менеджером Лены.

На словах она говорила, что все будет круто, даже какие-то идеи высказывала. Но потом Лена резко вышла с видеообращением, что не одобряет наше трибьют-шоу. Это достаточно предательское действие с ее стороны», — заявил он.

Согласно Галояну, видеобращение Катиной стало для него неожиданным — потому что у них с артисткой были теплые отношения: «Я дружил с ее семьей и мужем. Мы ходили в гости друг к другу».

Композитор утверждает, что менеджер Катиной занималась «подковерными играми», чтобы помешать проведению его шоу «200 по встречной». «Она писала площадке, где планировался концерт, угрожала судом. Кроме того, требовала от артистов отказаться участвовать в нашем шоу. Говорила, что их могут ждать иски», — заявил Галоян.

Именно тогда, по словам композитора, он пригрозил Катиной запретом на исполнение написанных им хитов: «Я сказал Лене, что если она не успокоит менеджера, мне ничего не останется, кроме как запретить исполнять мои песни. Потому что идет абсолютно необоснованная война против меня. Я предупредил об этом Лену и ее менеджера 31 августа 2021 года в сообщениях».

Окончательное решение относительно запрета он принял уже после недавнего анонса Катиной об «официальном трибьюте».

«Это вбило последний гвоздь в крышку гроба наших отношений. Она рассказала в видео, что планирует свой трибьют с «блэкджеком» и Юлей Волковой. Но чтобы организовать такое, ей нужно договориться с авторами песен и получить согласие на их исполнение. Они же к нам не обращались. Возвращение «Тату» абсолютно неактуально, потому что любой камбэк надо продумывать очень детально», — заключил Галоян.

В свою очередь представительница Катиной отправила «Газете.Ru» документ, в котором компания «Неформат» (обладатель смежных прав на бренд «Тату») требует от организаторов шоу «200 по встречной» не использовать логотип и упоминание группы на мероприятии. Кроме того, она опровергла слова композитора о запугивании артистов-участников трибьюта Галояна.

«Мы не используем практику запугивания людей. Как показывает история последних дней, именно Галоян угрожает судом моему артисту Лене Катиной, так что делайте выводы, — сказала она. — Относительно запрета [на исполнение песен]: мы не в первый раз сталкиваемся с подобной угрозой от Галояна. Эту технику манипуляции он успешно использует, когда теряет контроль над ситуацией. Мы ожидали, что он будет действовать по агрессивному сценарию и в этот раз. Боимся мы его угроз о запрете? Нет! Никто не вправе использовать манипуляции такого рода, сейчас для всех это выглядит как месть.

Ужасно наблюдать, когда гнев берет верх над эмоциями настолько, что страдают миллионы фанатов по всему миру, которых разочаровали данные заявления композитора Галояна о запретах. И не стоит забывать — группа «Тату» не создавалась ради эго отдельных личностей. Также хочу напомнить, что у группы «Тату» продюсер был один — и это Иван Шаповалов», — подчеркнула менеджер Катиной.

«Газета.Ru» также связалась с представителем одного из артистов, заявленного в лайн-апе шоу Галояна, с просьбой подтвердить или опровергнуть утверждения о «запугивании» со стороны менеджера Катиной. Комментировать данное заявление композитора представитель музыканта отказался.

Как объяснила «Газете.Ru» концертный директор Волковой Катерина Дорош, Галоян не может ничего запрещать вокалисткам.

«Сергей Галоян — он же не продюсер, а просто один из соавторов того материала, который исполняли девочки. Мы же не хотим заниматься переизданием песен, у Лены и Юли есть смежные права исполнять все композиции. Раньше таких вопросов не стояло никогда. Запретить петь песни «Тату» может только суд, а для этого должны собраться все авторы», — сказала она.

Дорош также обвинила композитора в обмане — по ее словам, Галоян не связывался с Волковой касательно предложения об участии в его трибьюте.

«Вообще ситуация не очень честная, потому что Галоян обманывает — Юлю никто никогда не приглашал участвовать в этом трибьюте, который якобы собирались проводить в этом году. Мне ни разу не позвонили, не написали ни одного письма. Я не понимаю, зачем они так делают. Правда все равно вскроется, нам достаточно сделать одно заявление», — заключила директор.