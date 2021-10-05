Овдовевший Прохор Шаляпин резко ответил своим «бывшим»

Певец Прохор Шаляпин потребовал прекратить «мракобесие», начавшееся после смерти его жены Татьяны Дэвис от коронавируса.

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Шаляпин обратился в сторис Instagram к «уважаемым и неуважаемым» СМИ, коллегам и своим «бывшим» с просьбой перестать выдвигать версии о том, что смерть его супруги является пиар-ходом. Он также попросил не обсуждать якобы доставшееся ему наследство.

«Остановите это мракобесие на смерти человека!» - призвал Шаляпин.

Музыкант сообщил, что после потери жены дал один комментарий и одно «исчерпывающее» интервью.

«Больше меня и родителей Татьяны не тревожьте и не пытайтесь втянуть в скандал и разборки со всякими дворняжками, не имеющими к нам отношения!» - потребовал музыкант.

Напомним, что супруга Прохора Шаляпина 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы.

Несколько коллег Шаляпина высказали мнение, что смерть Татьяны была фейком. В частности, такое предположение озвучили певица Наталья Штурм и бывшая возлюбленная Шаляпина пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.