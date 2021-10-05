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Овдовевший Прохор Шаляпин резко ответил своим «бывшим»

Вероника Полынина
47 минут назад

Певец Прохор Шаляпин потребовал прекратить «мракобесие», начавшееся после смерти его жены Татьяны Дэвис от коронавируса.

Овдовевший Прохор Шаляпин резко ответил своим «бывшим»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шаляпин обратился в сторис Instagram к «уважаемым и неуважаемым» СМИ, коллегам и своим «бывшим» с просьбой перестать выдвигать версии о том, что смерть его супруги является пиар-ходом. Он также попросил не обсуждать якобы доставшееся ему наследство.

«Остановите это мракобесие на смерти человека!» - призвал Шаляпин.

Музыкант сообщил, что после потери жены дал один комментарий и одно «исчерпывающее» интервью.

«Больше меня и родителей Татьяны не тревожьте и не пытайтесь втянуть в скандал и разборки со всякими дворняжками, не имеющими к нам отношения!» - потребовал музыкант.

Напомним, что супруга Прохора Шаляпина 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы.

Несколько коллег Шаляпина высказали мнение, что смерть Татьяны была фейком. В частности, такое предположение озвучили певица Наталья Штурм и бывшая возлюбленная Шаляпина пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.

Также в СМИ появились слухи, что певец уже нанял адвоката, чтобы бороться за наследство покойной жены.

Шоу-бизнес,Наталья Штурм,Прохор Шаляпин,
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