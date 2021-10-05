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Жалобы Рыбина и Сенчуковой на бедность оказались обманом

Вероника Полынина
1 час назад

Музыканты Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова признались в обмане: их заявления о бедственном положении из-за пандемии были шуткой.

Жалобы Рыбина и Сенчуковой на бедность оказались обманом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В интервью «Комсомольской правде» Рыбин рассказал, что в прошлом году телевизионщики вырвали из контекста слова о том, что у них с женой на карте осталась 31 тысяча рублей.

По словам Рыбина, во время пандемии они жили неплохо и даже сделали ремонт в своем 600-метровом доме.

«Жили хорошо. Да мы ремонт даже сделали! Правда, пришлось подзанять... Причем, мы так занимали, что можем даже не отдавать. Вот такие у нас друзья. Вам опять сумму подавай? Не расколете! Просто скажу, что дом у нас на 600 "квадратов", а там уж считайте сами», - заявил лидер группы «Дюна».

Одним из способов заработать в пандемию оказались онлайн-концерты в Instagram.

«Нам дети подсказали: "Делайте онлайн-концерты за донаты". Ну мы и стали выступать в Инстаграме раз в неделю. Чпок-чпок-чпок - и пошли деньги! Небольшие, но все же», - признался Рыбин.

В апреле прошлого года лидер группы «Дюна» заявил, что на жизнь у его семьи осталась 31 тысяча рублей. Певец рассказал, что не позаботился о финансовой подушке. При этом Рыбин отметил, что этих денег «хватит на хлеб». Сенчукова спустя месяц заявила, что материальное положение семьи до сих пор оставляет желать лучшего, поскольку и она, и ее супруг лишились заработка от выступления на концертах. Певица пояснила, что в апреле в их семейном бюджете действительно лежала лишь 31 тысяча рублей, но «через какое-то время пришли зарплаты».

Шоу-бизнес,Наталья Сенчукова,Виктор Рыбин,Комсомольская правда,
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