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Экс-супруга Аршавина обратилась к подписчикам после двух месяцев молчания

Елена Прошина
32 минуты назад

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса рассказала о своем самочувствии. Женщина, которая страдает от аутоиммунного некроза лобной, клиновидной и решетчатой пазух, впервые за два месяца связалась с подписчиками своего Instagram и ответила на их вопросы.

Экс-супруга Аршавина обратилась к подписчикам после двух месяцев молчания
Фото: InstagramInstagram

«Как я? Не знаю. Меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она разговаривает со мной, обнимает меня, и я обо всем забываю», — рассказала она.

Поклонники выразили радость от возвращения Аршавиной в соцсети – в течение двух месяцев журналистка не выкладывала посты в своем Instagram, и многие из них стали волноваться за жизнь экс-супруги футболиста. Однако нашлись и те, кто назвали нынешнее состояние Алисы наказанием — за то, что в свое время она увела Андрея у беременной Юлии Барановской.

«Не считала, что я разлучница — думала, меня увели из семьи. У меня же брак был все-таки зарегистрированный, семья полноценная, двое детей. А он приехал на полгода — и все закрутилось-завертелось», — заявила она.

Сейчас Аршавиной требуется пластическая операция для восстановления носа — болезнь серьезно изменила лицо женщины. Однако, денег на хорошего хирурга у Алисы пока нет.

Шоу-бизнес,Юлия Барановская,Андрей Аршавин,
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