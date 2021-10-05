Экс-супруга Аршавина обратилась к подписчикам после двух месяцев молчания

Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса рассказала о своем самочувствии. Женщина, которая страдает от аутоиммунного некроза лобной, клиновидной и решетчатой пазух, впервые за два месяца связалась с подписчиками своего Instagram и ответила на их вопросы.

«Как я? Не знаю. Меня нет, меня убили. В недавнем прошлом была агония, а сейчас не знаю, кто я, но обязательно нащупаю. Мне дочка помогает, она разговаривает со мной, обнимает меня, и я обо всем забываю», — рассказала она.

Поклонники выразили радость от возвращения Аршавиной в соцсети – в течение двух месяцев журналистка не выкладывала посты в своем Instagram, и многие из них стали волноваться за жизнь экс-супруги футболиста. Однако нашлись и те, кто назвали нынешнее состояние Алисы наказанием — за то, что в свое время она увела Андрея у беременной Юлии Барановской.