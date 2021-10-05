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Диджей Гусева рассказала о несостоявшемся браке с Киркоровым

Елена Прошина
47 минут назад

Диджей Катя Гусева объяснила, почему так и не стала женой музыканта Филиппа Киркорова. Как она призналась «Собеседнику», на развитие их отношений пагубно повлиял коронавирус и сейчас пара почти не видится.

Диджей Гусева рассказала о несостоявшемся браке с Киркоровым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гусева отметила, что во время самоизоляции они находились не вместе и отдалились друг от друга.

«Теперь вопрос нашей свадьбы не поднимается. У Филиппа произошли перемены как в творчестве, так и в личной жизни. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Но он даже в интервью говорит, что больше не хочет никаких серьезных отношений», – рассказала Гусева.

Кроме того, у Киркорова и Гусевой не стало совместных туров, а поп-исполнитель стал много времени проводить с певицами Натальей Гордиенко и Ани Лорак. Музыкант назвала их новыми «фаворитками» Филиппа Бедросовича.

Напомним, что Филипп Киркоров и Катя Гусева начали встречаться два года назад и какое-то время они практически не появлялись друг без друга на публике. При этом дети Киркорова от суррогатных матерей, Алла-Виктория и Мартин-Кристин, даже стали называть диджея мамой.

Шоу-бизнес,Наталья Гордиенко,Филипп Киркоров,
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