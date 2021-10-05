Диджей Гусева рассказала о несостоявшемся браке с Киркоровым

Диджей Катя Гусева объяснила, почему так и не стала женой музыканта Филиппа Киркорова. Как она призналась «Собеседнику», на развитие их отношений пагубно повлиял коронавирус и сейчас пара почти не видится.
Гусева отметила, что во время самоизоляции они находились не вместе и отдалились друг от друга.
«Теперь вопрос нашей свадьбы не поднимается. У Филиппа произошли перемены как в творчестве, так и в личной жизни. Посмотрим на дальнейшее развитие событий. Но он даже в интервью говорит, что больше не хочет никаких серьезных отношений», – рассказала Гусева.
Кроме того, у Киркорова и Гусевой не стало совместных туров, а поп-исполнитель стал много времени проводить с певицами Натальей Гордиенко и Ани Лорак. Музыкант назвала их новыми «фаворитками» Филиппа Бедросовича.
Напомним, что Филипп Киркоров и Катя Гусева начали встречаться два года назад и какое-то время они практически не появлялись друг без друга на публике. При этом дети Киркорова от суррогатных матерей, Алла-Виктория и Мартин-Кристин, даже стали называть диджея мамой.