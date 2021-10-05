Певица Штурм усомнилась в смерти жены Шаляпина

Российская певица Наталья Штурм в своем Instagram высказала мнение, что смерть жены ее коллеги Прохора Шаляпина от коронавируса могла быть «чудовищным фейком», чтобы избавиться от долгов.

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Шаляпин женился на 42-летней владелице сети юридических фирм в Канаде Татьяне Дэвис 26 июля. Вскоре после свадьбы стало известно, что Татьяна заболела коронавирусом. Шаляпин избежал заражения, так как, по его словам, вовремя сделал прививку. Адвокат несколько дней лечилась дома, после чего оказалась в больнице на аппарате ИВЛ. Также в больницу с COVID-19 попали ее родители.

По мнению Штурм, очень странно, что богатая и «цветущая дама средних лет» вообще вышла замуж, а также скоропостижно скончалась практически сразу после свадьбы, несмотря на отличную медицину в Канаде.

«Вам не кажется история со скоропостижно умершей женой Проши Шаляпина каким-то чудовищным фейком?» - поинтересовалась она у подписчиков.

Певица обратила внимание на то, что Татьяна Дэвис была опытным юристом и в силу своей профессии «жестким и конкретным» человеком. Она могла придумать «многоходовку», уверена Штурм.

«Татьяна приглашает к себе знаменитого и известного своими похождениями красавца Прохора Шаляпина, устаивает свадьбу. Потом все заболевают (кроме Проши, хотя, как мы знаем, ковидом болеют и повторно). Татьяну увозят непонятные врачи и все. Никто не видел почившей, тут же кремировали в закрытом гробу», - написала она.

Также Штурм напомнила, что Шаляпин подписал брачный контракт, составленный на английском языке.

«Но Прохор НЕ знает английского! А контракт был именно на английском. То есть Прохор подписал сам не знает что. Никому не напоминает детективный сюжет? Прикиньте, человек сменил имя, фамилию, внешность и жив?» - заявила она.

Часть комментаторов согласилась с версией певицы. Отметился под постом и сам Прохор Шаляпин.

«Наташа, ну зачем ты так?» - поинтересовался он.