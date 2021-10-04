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Продажи духов от Бритни Спирс выросли на 344%

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад

Документальный фильм от Netflix «Britney vs Spears» о жизни американской звезды Бритни Спирс спровоцировал спрос на духи, которые выпускает певица совместно с брендом Elizabeth Arden — Fantasy, Curious и Believe.

Продажи парфюма Бритни Спирс подскочили на 344%
Фото: Flickr , CC BY 2.0Flickr , CC BY 2.0

«Ароматы из коллекции Fantasy стали одними из наших бестселлеров и выросли на 335% по сравнению с февралем 2019 года», — сообщила Миа Гарднер из английского интернет-магазина Fragrance Direct.

Как сообщило издание The Telegraph, спрос на аромат Believe вырос на 48%.

«У нас определенно был всплеск интереса к продукции от Бритни Спирс, и продажи пяти из её самых знаковых ароматов достигли пика. Это может быть признаком того, что фанаты демонстрируют свою поддержку Бритни после просмотра нового документального фильма», — сообщила она.

28 сентября состоялась премьера документального фильма «Britney vs Spears» — «Бритни против Спирса». Фильм показывал историю 13-летнего опекунства отца звезды Джейми Спирса над дочерью.

Ранее «Секрет» писал, что Спирс вышла из-под опеки отца, который контролировал личные и финансовые вопросы звезды.

Судья заявила, что длившееся с 2008 года опекунство привело к нездоровой ситуации в семье Спирс.

Певица попала под юридически оформленную опеку отца в 2008 году. Тогда у неё случился нервный срыв на почве отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлайну.

Шоу-бизнес,Джейми Спирс,Бритни Спирс,Netflix,
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