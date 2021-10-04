Продажи парфюма Бритни Спирс подскочили на 344%

«У нас определенно был всплеск интереса к продукции от Бритни Спирс, и продажи пяти из её самых знаковых ароматов достигли пика. Это может быть признаком того, что фанаты демонстрируют свою поддержку Бритни после просмотра нового документального фильма», — сообщила она.