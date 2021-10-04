Шаляпин начал тратить деньги умирающей жены, пока та еще была жива

Певец Прохор Шаляпин начал тратить деньги своей умершей от COVID-19 супруги, пока та еще была жива. Как сообщает «Комсомольская правда», музыкант приобрел дом в Подмосковье за несколько миллионов рублей и поделился этим событием с друзьями.

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Сам Шаляпин надеялся, что они будут проживать в нем со своей супругой, однако Дэвис скончалась. Проговорились о якобы приобретенном жилище неназванные знакомые Прохора, которые добавили, что сам исполнитель до последнего верил в выздоровление жены и до сих пор не находит себе места от горя.

Напомним, что супруга 42-летняя Татьяна Клаудия Дэвис скончалась от коронавируса спустя два месяца после свадьбы с Прохором Шаляпиным. Как отметил певец, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда – долгое время женщина занималась самолечением, называя услуги госпиталей слишком дорогими.