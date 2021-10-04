Родственники забросили могилу композитора «Крылатых качелей»

Могила композитора Евгения Крылатова пришла в запустение из-за того, что единственный наследник знаменитого музыканта Павел не заботится о ней. Как выяснили журналисты телеканала НТВ в передаче «Ты не поверишь», спустя два года после смерти на могиле мэтра все еще стоит простой крест, а сам участок зарос травой.

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Первой внимание на ситуацию обратила певица Лариса Долина, которая в свое время исполнила композицию «Три белых коня», написанную Крылатовым. В разговоре с журналистами она пообещала сделать все зависящее от нее, чтобы установить на могиле памятник.

Также происходящим оказался недоволен известный композитор Андрей Загорский. Он рассказал, что некоторое время лично убирал траву с могилы покойного коллеги. Музыкант поражен, что сын Крылатова Павел не заботится о месте погребения отца.

Журналисты связались с наследником композитора. Он заявил, что в ближайшее время памятник появится, однако нужно еще немного подождать: для установки монумента необходимо, чтобы земля просела. Кроме того, проблема у Павла возникла и из-за коронавируса – по причине нехватки денег изготовление надгробия затянулось.

В ответ Долиной и Загорскому Крылатов-младший предложил помочь ему деньгами, тогда памятник «появится быстрее».