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Родственники забросили могилу композитора «Крылатых качелей»

Елена Прошина
28 минут назад

Могила композитора Евгения Крылатова пришла в запустение из-за того, что единственный наследник знаменитого музыканта Павел не заботится о ней. Как выяснили журналисты телеканала НТВ в передаче «Ты не поверишь», спустя два года после смерти на могиле мэтра все еще стоит простой крест, а сам участок зарос травой.

Родственники забросили могилу композитора «Крылатых качелей»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первой внимание на ситуацию обратила певица Лариса Долина, которая в свое время исполнила композицию «Три белых коня», написанную Крылатовым. В разговоре с журналистами она пообещала сделать все зависящее от нее, чтобы установить на могиле памятник.

Также происходящим оказался недоволен известный композитор Андрей Загорский. Он рассказал, что некоторое время лично убирал траву с могилы покойного коллеги. Музыкант поражен, что сын Крылатова Павел не заботится о месте погребения отца.

Журналисты связались с наследником композитора. Он заявил, что в ближайшее время памятник появится, однако нужно еще немного подождать: для установки монумента необходимо, чтобы земля просела. Кроме того, проблема у Павла возникла и из-за коронавируса – по причине нехватки денег изготовление надгробия затянулось.

В ответ Долиной и Загорскому Крылатов-младший предложил помочь ему деньгами, тогда памятник «появится быстрее».

Напомним, что Евгений Крылатов умер 8 мая 2019 года от двусторонней пневмонии на 86-м году жизни. Композитором создано большое количество известных песен в разных жанрах, в том числе «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Три белых коня», «Лесной олень» и другие.

Шоу-бизнес,Андрей Загорский,Евгений Крылатов,Лариса Долина,НТВ,
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