Буланова призналась в заморозке яйцеклетки

Известная певица Татьяна Буланова не готова к рождению третьего ребенка. Но у певицы есть бойфренд, который младше нее на 19 лет, и у него пока нет своих детей.
Артистка рассказала о своих планах перед выступлением на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты», передает корреспондент РИА Новости.
«Я ему сказала, что не готова к появлению ребенка, хотя бы из-за возраста. Но когда я хотела рожать второго ребенка, тоже говорила, что не готова прервать работу считала себя возрастной — мне было 38. На это мой второй супруг тогда ответил, что готов и двух, и трех нянь нанять. Сейчас мой молодой человек тоже готов пойти на все. Но опять же — только тогда, когда встанет острый вопрос, пока же он еще не возник. Но мне кажется, что выход мы найдем», — отметила певица.
Также Буланова призналась, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку.
«Поэтому это не будет проблемой. Тут самое важное морально быть готовой», — подчеркнула певица.
У артистки уже есть двое детей. В 1993 году она родила сына Александра, отец которого — первый супруг певицы музыкант Николай Тагрин. В 2007 Буланова стала матерью во второй раз. В браке с бывшим футболистом Владиславом Радимовым у нее появился сын Никита.
Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова выписалась из Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова в Санкт-Петербурге, куда была доставлена в предынсультном состоянии.