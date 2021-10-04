Буланова призналась в заморозке яйцеклетки

«Я ему сказала, что не готова к появлению ребенка, хотя бы из-за возраста. Но когда я хотела рожать второго ребенка, тоже говорила, что не готова прервать работу считала себя возрастной — мне было 38. На это мой второй супруг тогда ответил, что готов и двух, и трех нянь нанять. Сейчас мой молодой человек тоже готов пойти на все. Но опять же — только тогда, когда встанет острый вопрос, пока же он еще не возник. Но мне кажется, что выход мы найдем», — отметила певица.