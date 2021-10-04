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Буланова призналась в заморозке яйцеклетки

Анна Безрукова
47 минут назад

Известная певица Татьяна Буланова не готова к рождению третьего ребенка. Но у певицы есть бойфренд, который младше нее на 19 лет, и у него пока нет своих детей.

Буланова призналась в заморозке яйцеклетки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка рассказала о своих планах перед выступлением на «Дискотеке МУЗ-ТВ. Золотые хиты», передает корреспондент РИА Новости.

«Я ему сказала, что не готова к появлению ребенка, хотя бы из-за возраста. Но когда я хотела рожать второго ребенка, тоже говорила, что не готова прервать работу считала себя возрастной — мне было 38. На это мой второй супруг тогда ответил, что готов и двух, и трех нянь нанять. Сейчас мой молодой человек тоже готов пойти на все. Но опять же — только тогда, когда встанет острый вопрос, пока же он еще не возник. Но мне кажется, что выход мы найдем», — отметила певица.

Также Буланова призналась, что несколько лет назад заморозила яйцеклетку.

«Поэтому это не будет проблемой. Тут самое важное морально быть готовой», — подчеркнула певица.

У артистки уже есть двое детей. В 1993 году она родила сына Александра, отец которого — первый супруг певицы музыкант Николай Тагрин. В 2007 Буланова стала матерью во второй раз. В браке с бывшим футболистом Владиславом Радимовым у нее появился сын Никита.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова выписалась из Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова в Санкт-Петербурге, куда была доставлена в предынсультном состоянии.

Шоу-бизнес,Татьяна Буланова,Владислав Радимов,РИА Новости,
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