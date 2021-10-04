Минаев рассказал, как сделал из Пугачевой поп-звезду

Шоумен Сергей Минаев рассказал, как складывались его отношения с известной артисткой Аллой Пугачевой в годы, когда они общались не только по работе. По словам певца, Пугачева предложила ему сотрудничество, когда он стал востребован у публики, так как видела все «модные музыкальные веяния».

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Один раз, в ходе концерта в Одессе, Пугачева не захотела выходить на сцену, и Минаева попросили с ней поговорить, поскольку в то время он был у нее «эдаким фаворитиком», рассказал Сергей Минаев в эфире RTVI.

«Алла Борисовна же капризная звезда у нас. И, насколько я помню, тогда в Одессе что-то произошло. Ее администраторы послали меня к ней побеседовать, потому что я у нее тогда был эдаким фаворитиком», — пояснил Сергей Минаев в эфире шоу «Легенда» на RTVI.

При этом артист не полез на рожон, помня о характере артистки, а просто объяснил, что от этого будет зависеть судьба многих людей. И это возымело свое действие.

Также Минаев считает, он для Примадонны российской эстрады сделал много полезного. Именно с его легкой руки она стала поп-звездой, уверен шоумен.

«Начала больше двигаться, по-другому одеваться, поменяла репертуар. Она же очень умный человек», — убежден артист.