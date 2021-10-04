Тарасова раскритиковала выступление Муцениеце на льду

«Закончила смотреть выпуск. Я в шоке. Даня Милохин упал, уронил партнершу и им высокие баллы поставили, а за красивый номер Агаты Тарасова занизила оценки. Агата молодец, ни слезинки не уронила»; «Мне тоже обидно было за Агату — как будто мне высказывают весь этот негатив — причем, не заслуженный. А Агата сидела и улыбалась — артистка, что тут скажешь»; «Шикарная пара, самая красивая пара! С оценками не согласна — сильно занижены!» — пришли в негодование фолловеры.