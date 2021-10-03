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НТВ назвал бывшего друга Азизы убийцей Талькова

Ирина Лебедева
17 минут назад

30 лет назад был убит музыкант Игорь Тальков. Он был застрелен после конфликта на концерте во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Следствие ни к чему ни привело. Подозрение пало на бывшего концертного директора артиста — Валерия Шляфмана, однако ему удалось скрыться в Израиле.

НТВ назвал бывшего друга Азизы убийцей Талькова
Фото: РамблерРамблер

Однако многие, в том числе и журналисты программы «Новые русские сенсации» канала НТВ считают, что Талькова убил Игорь Малахов — экс-телохранитель и бывший гражданский супруг певицы Азизы, - пишет Экспресс Газта

Скандал разгорелся из-за того, что закрывать концерт хотели и Тальков и Азиза. Малахов счел, что его подопечную оскорбили и полез в драку.

«Это же была глупость — не поделить, кто будет закрывать концерт. Азиза решила, что она. Игорь сказал, что такого быть не может. А Шляфман исподтишка сказал: мол, смотри, что происходит. А Игорь, как борец за справедливость, пошел выяснять это», — рассказал певец Алексей Глызин.

Сама певица говорит, что не слышала выстрела и вышла из гримерки только тогда, когда Малахова уже скрутили и начали бить.

После этой истории Азиза и Малахов расстались, мужчина перебрался в деревню, там жил отшельником, начал пить и быстро скончался. Никого не принимал, кроме старого друга Николая Лещука. Тот сообщил, что Игорь якобы признался ему в убийстве, совершенном по неосторожности, очень сильно корил себя, поэтому и топил горе в алкоголе.

По одной из версий, между ним и охранником Азизы Игорем Малаховым произошел конфликт из-за очередности выступлений. Конфликт перерос в потасовку и перестрелку, из принадлежавшего Малахову пистолета был сделан смертельный выстрел. Следователи заподозрили, что выстрел сделал не охранник, а концертный директор самого Талькова Валерий Шляфман (сейчас живет в Израиле).

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