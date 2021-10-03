НТВ назвал бывшего друга Азизы убийцей Талькова

30 лет назад был убит музыкант Игорь Тальков. Он был застрелен после конфликта на концерте во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Следствие ни к чему ни привело. Подозрение пало на бывшего концертного директора артиста — Валерия Шляфмана, однако ему удалось скрыться в Израиле.

Фото: Рамблер Рамблер

Однако многие, в том числе и журналисты программы «Новые русские сенсации» канала НТВ считают, что Талькова убил Игорь Малахов — экс-телохранитель и бывший гражданский супруг певицы Азизы, - пишет Экспресс Газта

Скандал разгорелся из-за того, что закрывать концерт хотели и Тальков и Азиза. Малахов счел, что его подопечную оскорбили и полез в драку.

«Это же была глупость — не поделить, кто будет закрывать концерт. Азиза решила, что она. Игорь сказал, что такого быть не может. А Шляфман исподтишка сказал: мол, смотри, что происходит. А Игорь, как борец за справедливость, пошел выяснять это», — рассказал певец Алексей Глызин.

Сама певица говорит, что не слышала выстрела и вышла из гримерки только тогда, когда Малахова уже скрутили и начали бить.

После этой истории Азиза и Малахов расстались, мужчина перебрался в деревню, там жил отшельником, начал пить и быстро скончался. Никого не принимал, кроме старого друга Николая Лещука. Тот сообщил, что Игорь якобы признался ему в убийстве, совершенном по неосторожности, очень сильно корил себя, поэтому и топил горе в алкоголе.