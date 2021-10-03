Спектакль Богомолова назвали «диверсией против русской культуры»

Михаил Горевой, российский актер театра и кино, в программе YouTube-канала «Диана Кади» высказал свое мнение о постановке Константина Богомолова «Норма» в Театре на Малой Бронной. 56-летний актер в ужасе от того, что предлагают российской публике, да еще за бюджетные деньги, - пишет Экспресс Газета.
Михаил Витальевич сообщил, что у него осталось «крайне мерзкое впечатление» от спектакля, и что подобное – просто «диверсия против русской культуры».
«Вот какие-то дядьки ходят по сцене, падают, умирают, потом встают, а человек уходит на всю жизнь с расцарапанной душой. Важно, что ты сделаешь с этой душой. Ты туда испражняться станешь, как сейчас можно? Современный театр, я так вижу. Ты мне денег заплати, приходи, а я тебе в душу нассу или насру. Сходи на спектакль «Норма». Там буквально это делают! Прямо буквально!» - возмутился Горевой.
Критически отозвался он и о нашумевшем спектакле «Чудесный грузин». Михаил предупредил нового худрука МХАТа им. Горького Эдуарда Боякова, что одним только приглашением на роль Ольги Бузовой он помет перечеркнуть авторитет театра, который зарабатывался десятилетиями.
«Не ты зарабатывал славу этого театра, сделал МХАТ МХАТом, но одной вот такой Бузовой можно разрушить все к чертовой матери. Авторитет человек зарабатывает годами, а потерять доброе имя можно за одну терцию времени».
В свое время премьера спектакля «Норма» Театра на Малой Бронной закончилась скандалом. Часть зрителей ушли, а часть остались, чтобы проскандировать хором слово «позор».