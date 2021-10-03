Спектакль Богомолова назвали «диверсией против русской культуры»

«Вот какие-то дядьки ходят по сцене, падают, умирают, потом встают, а человек уходит на всю жизнь с расцарапанной душой. Важно, что ты сделаешь с этой душой. Ты туда испражняться станешь, как сейчас можно? Современный театр, я так вижу. Ты мне денег заплати, приходи, а я тебе в душу нассу или насру. Сходи на спектакль «Норма». Там буквально это делают! Прямо буквально!» - возмутился Горевой.