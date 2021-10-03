В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 3 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Спектакль Богомолова назвали «диверсией против русской культуры»

Ирина Лебедева
41 минуту назад

Михаил Горевой, российский актер театра и кино, в программе YouTube-канала «Диана Кади» высказал свое мнение о постановке Константина Богомолова «Норма» в Театре на Малой Бронной. 56-летний актер в ужасе от того, что предлагают российской публике, да еще за бюджетные деньги, - пишет Экспресс Газета.

Спектакль Богомолова назвали «диверсией против русской культуры»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михаил Витальевич сообщил, что у него осталось «крайне мерзкое впечатление» от спектакля, и что подобное – просто «диверсия против русской культуры».

«Вот какие-то дядьки ходят по сцене, падают, умирают, потом встают, а человек уходит на всю жизнь с расцарапанной душой. Важно, что ты сделаешь с этой душой. Ты туда испражняться станешь, как сейчас можно? Современный театр, я так вижу. Ты мне денег заплати, приходи, а я тебе в душу нассу или насру. Сходи на спектакль «Норма». Там буквально это делают! Прямо буквально!» - возмутился Горевой.

Критически отозвался он и о нашумевшем спектакле «Чудесный грузин». Михаил предупредил нового худрука МХАТа им. Горького Эдуарда Боякова, что одним только приглашением на роль Ольги Бузовой он помет перечеркнуть авторитет театра, который зарабатывался десятилетиями.

«Не ты зарабатывал славу этого театра, сделал МХАТ МХАТом, но одной вот такой Бузовой можно разрушить все к чертовой матери. Авторитет человек зарабатывает годами, а потерять доброе имя можно за одну терцию времени».

В свое время премьера спектакля «Норма» Театра на Малой Бронной закончилась скандалом. Часть зрителей ушли, а часть остались, чтобы проскандировать хором слово «позор».

Шоу-бизнес,Эдуард Бояков,Константин Богомолов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители