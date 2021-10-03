Пригожин берет уроки бокса и обещает проучить Шнурова

Конфликт Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова затянулся на многие месяцы. Певец когда-то посмеялся над словами продюсера о том, что тот обнищал из-за пандемийных ограничений. Потом было не самое учтивое стихотворение про супругу Иосифа певицу Валерию. Пригожин выбранил оппонента в личной переписке. Сергей обратился в суд.

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В интервью телеканалу НТВ продюсер заявил, что эти бесконечные взаимные перепалки ему изрядно надоели. И ладно бы оскорбляли только его лично, но достается и его супруге, что он стерпеть уже не может никак. Пригожин не теряет надежды хорошенько наподдать Шнурову, о чем он честно и сказал.

«Я слышал, что ты в кругу моих друзей говорил, что готов встретиться со мной на ринге. Я с удовольствием принимаю этот вызов, я готов к бою в любое время. За свою женщину я порву тебя на куски».

А пока что Пригожин восстанавливает свою спортивную форму и берет уроки бокса у чемпионки мира в этом виде спорта Натальи Рогозиной, - пишет Экспресс Газета.