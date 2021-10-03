Соседов пожаловался, что его замучили вопросами о Пугачевой

Сергея Соседова считают признанным критиком Аллы Пугачевой. Однако ему самому этот навязанный прессой образ никак не нравится. Об этом Сергей Васильевич рассказал в эфире шоу «Центральное телевидение» на канале НТВ.
Да, действительно, Соседов никогда не скрывал своего скептического отношения к творчеству Аллы Борисовны. Но он вовсе не является придворным критиком Примадонны, да и, по его мнению, ее время прошло и ни о каком творчестве говорить уже нельзя. Тем не менее, журналисты упорно требуют от него каких-то откровений, - пишет Экспресс Газета.
«Меня уже давно не интересуют ни ее творчество, ни ее судьба, потому что творчества там уже нет. Творчество когда-то было. У меня спрашивают без конца о Пугачёвой. И я вынужден на них отвечать. Я уже отговариваюсь, чтобы закрыть эту тему. Мне эта тема глубоко неинтересна», - заявил Сергей.
И уж тем более отвергает он упреки в том, что он «хайпует», примазавшись к имени суперзвезды. По словам Соседова, он не знает, что значит это слово и вообще его ненавидит. И подобный дешевый пиар никогда его не интересовал, а уж сейчас, когда он занимается собственными проектами - в частности, шоу «За гранью» на НТВ, - особенно.
Музыкальный критик Сергей Соседов опроверг недавнее заявление певицы Лолиты Милявской о том, что настоящий размер пенсии Аллы Пугачевой составляет 46 тысяч рублей. По его словам, Примадонна российской эстрады со всеми ее заслугами получает минимум 50 тысяч рублей ежемесячно.