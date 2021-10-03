Соседов пожаловался, что его замучили вопросами о Пугачевой

Сергея Соседова считают признанным критиком Аллы Пугачевой. Однако ему самому этот навязанный прессой образ никак не нравится. Об этом Сергей Васильевич рассказал в эфире шоу «Центральное телевидение» на канале НТВ.

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Да, действительно, Соседов никогда не скрывал своего скептического отношения к творчеству Аллы Борисовны. Но он вовсе не является придворным критиком Примадонны, да и, по его мнению, ее время прошло и ни о каком творчестве говорить уже нельзя. Тем не менее, журналисты упорно требуют от него каких-то откровений, - пишет Экспресс Газета.

«Меня уже давно не интересуют ни ее творчество, ни ее судьба, потому что творчества там уже нет. Творчество когда-то было. У меня спрашивают без конца о Пугачёвой. И я вынужден на них отвечать. Я уже отговариваюсь, чтобы закрыть эту тему. Мне эта тема глубоко неинтересна», - заявил Сергей.

И уж тем более отвергает он упреки в том, что он «хайпует», примазавшись к имени суперзвезды. По словам Соседова, он не знает, что значит это слово и вообще его ненавидит. И подобный дешевый пиар никогда его не интересовал, а уж сейчас, когда он занимается собственными проектами - в частности, шоу «За гранью» на НТВ, - особенно.