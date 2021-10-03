Актрису Прокофьеву увезли в больницу с COVID

Актриса Ольга Прокофьева не так давно вернулась в столицу после поездки в Краснодарский край. По приезду 58-летняя звезда сериалов «Моя прекрасная няня» и «Дети Арбата» почувствовала себя нехорошо, появились слабость и кашель. Сданный 28 сентября ПЦР-тест на коронавирус показал положительный результат. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

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Сначала речь шла о легкой форме болезни и медики оставили актрису лечиться в домашних условиях. Однако Прокофьевой стало хуже и пришлось вызывать Скорую помощь, которая и увезла пациентку в клинику. По результатам КТ пока определено, что степень поражения легких невелика.

В свое время после смерти актрисы Алены Бондарчук именно звезда популярного в нулевых сериала «Моя прекрасная няня» Ольга Прокофьева исполнила желание покойной и продолжила ее работу в театре в спектакле «Трамвай Желание»