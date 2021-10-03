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Гагарина опровергла заявления бывшего мужа о невозможности видеть дочь

Ирина Лебедева
23 минуты назад

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись год назад. Их общая дочь Мия живет с матерью. К сожалению, мирного расставания не случилось. Так, Исхаков заявляет, что певица не дает ему общаться с дочерью, и при этом сама не слишком правильно воспитывает девочку. Он, как сообщает 5 Канал, даже подал в суд на бывшую супругу с целью определения порядка общения с девочкой.

Гагарина опровергла заявления бывшего мужа о невозможности видеть дочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Претензии Исхакова заключаются в том, что Гарина якобы разрешает ему видеть дочь исключительно по удобному ей лично графику. То есть, захочет – разрешит, не захочет – запретит. И договориться с ней по-хорошему не получается: Полина перевела все общение с экс-мужем в юридическую плоскость и за всем следят адвокаты.

Полина долго отказывалась давать какие-либо комментарии на эту тему. Но все же в эфире шоу на телеканале НТВ отметила, что не понимает, для чего в данной ситуации Дмитрию захотелось взывать к правосудию.

«Ну вы верите в это? Они видятся практически каждый день. Почему подает в суд? Этот вопрос надо задать ему», — сказала Гагарина.

Как рассказал Исхаков, проблемы в браке начались еще в 2019 году, когда Гагарина участвовала в музыкальном конкурсе в Китае. Отношения начали рушиться из-за стресса, переездов и постоянных гастролей.

В январе этого года супруги уже конфликтовали из-за дочери. Певица хотела вывезти девочку на новогодние каникулы в Занзибар, но ее не выпустили без разрешения бывшего мужа. Тогда она изменила маршрут и улетела на Мальдивы на частном самолете.

Шоу-бизнес,Дмитрий Исхаков,Полина Гагарина,НТВ,
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