Катя Лель вылечила Аниту Цой  с помощью инопланетян

Аните Цой месяц назад присвоили звание народной артистки России. На торжественную церемонию награждения певицу доставили в инвалидной коляске. Дело в том, что Анита крайне неудачно упала и сломала ногу. Соответственно - гипс и коляска.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Помочь приятельнице взялась ее коллега по цеху Катя Лель. Она чувствует в себе дар исцелять болезни. Во всяком случае, Цой поправилась! Она смогла дать юбилейный сольный концерт на Кремлевской сцене. И прямо со сцены рассказала, кому обязана возможностью выступить перед публикой.

Цой считает, что Катя получила свой дар от инопланетян. Ранее звезда не верила в подобные вещи, но теперь перестала быть скептиком.

«Катя прочитала молитву. И вдруг я чувствую, что-то в ноге заработало. Каждый день Катя звонила мне и ворожила по минуте. Я теперь стою. Мои спортивные врачи и мой терапевт все открывают глаза и говорят: „Ну ты даешь!“ Человек может все», - сказала Анита

Ролик с концерта Лель выложила на своей страничке в инстаграме. Она поблагодарила подругу за добрые слова и назвала «чудом» ее быстрое выздоровление.

Анита Цой (урожденная Анна Сергеевна Ким) родилась в Москве в 1971 году. Корни ее – в роду корейцев, депортированных в Узбекистан в 1937 году. Будущая артистка получила образование в Московском педагогическом училище по дошкольному воспитанию, на факультете педагогики и психологии дошкольного воспитания МГЗПИ, на юридическом факультете МГУ и на эстрадном факультете РАТИ по классу вокала (это не считая музыкальной школы).