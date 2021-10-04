Священник благословил ракету перед полетом Пересильд на МКС

Перед стартом на космодроме Байконур освятили ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-19», на котором 5 октября на МКС отправится экипаж, в состав которого входят актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко. Об этом сообщает РИА Новости.

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Чин освящения провёл настоятель храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в городе Байконур отец Сергий (Бычков).

В интервью священник рассказал, что подобная традиция насчитывает уже много лет. Впервые в 1999 году освятили разгонный блок «Фрегат». С 2000 года освящают все стартующие с Байконура ракеты. Чин проводится бесплатно.

Также Сергий благословляет улетающие в космос экипажи. Эта традиция зародилась в 1997 году с полёта экипажа Василия Циблиева.

Шипенко и Пересильд отправляются на МКС для съёмок фильма «Вызов». Он станет первым фильмом в истории, который снимут на МКС. Предполагается, что съёмочная группа будет находиться в невесомости 12 дней. За это время авторы планируют снять 35–40 минут материала. Остальную часть фильма доснимут уже на Земле до мая 2022 года.