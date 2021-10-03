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Спустя 12 лет: Лена Катина сообщила о воссоединении «Тату»

Peopletalkиещё 9
1 час назад

В 2009 году всемирно известная группа «Тату» объявила о распаде.

Отношения Лены Катиной и Юли Волковой стали напряжёнными, певицы сделали акцент на сольной карьере.

«У нас с Юлей разные взгляды на рабочий процесс и на будущее, вот и все. А контакта между нами нет», — заявила однажды Катина.

Однако фанаты не теряли надежды увидеть звезд снова вместе, заваливая соцсети артисток вопросами о воссоединении. Наконец, ожидания поклонников оправдались!

В Instagram Лена рассказала, что официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года. Кроме того, скоро на популярной стриминговой площадке выйдет сериал с участием обеих певиц.

Ранее солистки t.A.T.u сообщили о незаконном концерте в честь группы.

Шоу-бизнес,Видео,Лена Катина,
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