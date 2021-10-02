Манукян не  будет выступать в «Ледниковом периоде» из-за травмы

Блогер Давид Манукян получил серьезную травму плеча, из-за которой ему требуется операция.

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Из-за этого он не сможет принять участие в проекте «Ледниковый период», - сообщает «Спорт-Экспресс».

Манукян повредил руку во время одной из тренировок со своей партнершей олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой.

«Я неудачно выполнил поддержку. Пытался удержать ее, но мы стали падать. Я неудачно приземлился на плечо», - рассказал Дава.

Аделина Сотникова в первом эпизоде «Ледникового периода» станет членом жюри, далее продюсеры будут определяться с заменой Манукяна.

Ранее бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян сделал пластическую операцию. Он этого не скрывал, и даже делился впечатлениями из больницы со своими подписчиками.