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Манукян не  будет выступать в «Ледниковом периоде» из-за травмы

Ирина Лебедева
1 час назад

Блогер Давид Манукян получил серьезную травму плеча, из-за которой ему требуется операция.

Манукян не будет выступать в «Ледниковом периоде» из-за травмы
Фото: InstagramInstagram

Из-за этого он не сможет принять участие в проекте «Ледниковый период», - сообщает «Спорт-Экспресс».

Манукян повредил руку во время одной из тренировок со своей партнершей олимпийской чемпионкой Аделиной Сотниковой.

«Я неудачно выполнил поддержку. Пытался удержать ее, но мы стали падать. Я неудачно приземлился на плечо», - рассказал Дава.

Аделина Сотникова в первом эпизоде «Ледникового периода» станет членом жюри, далее продюсеры будут определяться с заменой Манукяна.

Ранее бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян сделал пластическую операцию. Он этого не скрывал, и даже делился впечатлениями из больницы со своими подписчиками.

Манукян объяснял, что обратился к хирургу для липосакции – удаления лишнего жира.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Аделина Сотникова,
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