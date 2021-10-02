Неелова вернулась из Нидерландов в Москву для роли в спектакле

Народная артистка России Марина Неелова последние годы живет на две страны: Россию и Нидерланды. Если ранее для актрисы не составляла труда путешествовать из одного государства в другое, то из-за пандемии коронавируса вояжи существенно осложнились.

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Так, звезда призналась журналистам «Московского комсомольца», что давно не виделась с дочерью – к счастью, современные средства связи позволяют общаться по телефону с ней ежедневно.

Звезда фильма «Осенний марафон» сейчас вернулась в Москву, ей предложили роль в спектакле по произведению американского драматурга Нила Саймона «Калифорнийская сюита» Неелова в паре с Ярмольником сыграют женатую пару, которая, находясь в одном из американских отелей, вспоминает о ушедших временах, личных драмах и любовных переживаниях. Премьера спектакля состоится во второй половине октября.