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Неелова вернулась из Нидерландов в Москву для роли в спектакле

Ирина Лебедева
26 минут назад

Народная артистка России Марина Неелова последние годы живет на две страны: Россию и Нидерланды. Если ранее для актрисы не составляла труда путешествовать из одного государства в другое, то из-за пандемии коронавируса вояжи существенно осложнились.

Неелова вернулась из Нидерландов в Москву для роли в спектакле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, звезда призналась журналистам «Московского комсомольца», что давно не виделась с дочерью – к счастью, современные средства связи позволяют общаться по телефону с ней ежедневно.

Звезда фильма «Осенний марафон» сейчас вернулась в Москву, ей предложили роль в спектакле по произведению американского драматурга Нила Саймона «Калифорнийская сюита» Неелова в паре с Ярмольником сыграют женатую пару, которая, находясь в одном из американских отелей, вспоминает о ушедших временах, личных драмах и любовных переживаниях. Премьера спектакля состоится во второй половине октября.

Неелова также рассказала, как ей удается жить на две страны. По словам артистки, в этом нет ничего сложного. Более того, сложившуюся ситуацию она считает замечательной: благодаря этому, по словам Нееловой, «не успеваешь соскучиться ни там, ни здесь».

Шоу-бизнес,Марина Неелова,Московский комсомолец,
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