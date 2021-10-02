Джигурда вызвал Пригожина на поединок

Никита Джигурда наметил себе очередную жертву для потенциальной дуэли на кулаках. На этот раз он потребовал сатисфакции от Иосифа Пригожина. Этому предшествовал конфликт продюсера и лидера «Ленинграда», завершившийся обоюдным заявлением о желании выйти на ринг и продолжить там выяснение отношений.
По мнению эпатажного актера, Пригожин виноват в нападках на Сергея Шнурова, а также в том, что не смог сделать свою супругу Валерию звездой мирового уровня. Джигурда разместил в инстаграме видеоролик и написал эмоциональный пост, не избежав, как водится, обсценной лексики.
«Руки прочь от Серёги Шнурова! Я вызываю на поединок Иосифа Пригожина!
Иосиф Пригожин! Ты х*** продюсер, ибо не смог раскрутить замечательную певицу ВАЛЕРИЮ (рожденную, как крутую певицу, Александром Шульгиным) на мировой уровень!! Вызываю тебя на боксёрский ринг за твою х***!!! Не примешь вызов – значит, ты - ссыкло!!!»
Реакции Пригожина пока не последовало.