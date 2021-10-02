Джигурда вызвал Пригожина на поединок

Никита Джигурда наметил себе очередную жертву для потенциальной дуэли на кулаках. На этот раз он потребовал сатисфакции от Иосифа Пригожина. Этому предшествовал конфликт продюсера и лидера «Ленинграда», завершившийся обоюдным заявлением о желании выйти на ринг и продолжить там выяснение отношений.