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«Я вызываю на поединок Пригожина»: Джигурда вновь рвется в бой

Ирина Лебедева
19 минут назад

Никита Джигурда наметил себе очередную жертву для потенциальной дуэли на кулаках. На этот раз он потребовал сатисфакции от Иосифа Пригожина. Этому предшествовал конфликт продюсера и лидера «Ленинграда», завершившийся обоюдным заявлением о желании выйти на ринг и продолжить там выяснение отношений.

Джигурда вызвал Пригожина на поединок
Фото: InstagramInstagram

По мнению эпатажного актера, Пригожин виноват в нападках на Сергея Шнурова, а также в том, что не смог сделать свою супругу Валерию звездой мирового уровня. Джигурда разместил в инстаграме видеоролик и написал эмоциональный пост, не избежав, как водится, обсценной лексики.

«Руки прочь от Серёги Шнурова! Я вызываю на поединок Иосифа Пригожина!

Иосиф Пригожин! Ты х*** продюсер, ибо не смог раскрутить замечательную певицу ВАЛЕРИЮ (рожденную, как крутую певицу, Александром Шульгиным) на мировой уровень!! Вызываю тебя на боксёрский ринг за твою х***!!! Не примешь вызов – значит, ты - ссыкло!!!»

Реакции Пригожина пока не последовало.

Ранее российский актер Никита Джигурда заявлял, что он хочет провести поединок с Александром Емельяненко. Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо.
Шоу-бизнес,Валерия,Александр Емельяненко,Александр Шульгин,Иосиф Пригожин,Сергей Шнуров,Никита Джигурда,
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