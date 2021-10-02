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Проклова при зарплате «больше миллиона» возмущена размером пенсии

Ирина Лебедева
49 минут назад

Елена Проклова считает оскорбительным свою пенсию «как у всех». В эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ 68-летняя актриса выразила свое возмущение насчитанной ей в ПФР госвыплатой. По ее мнению, должны были учитываться ее заслуги в отечественном кино, - информирует Царьград.

Проклова раскрыла свою зарплату и пожаловалась на пенсию
Фото: InstagramInstagram

«Почему? Я столько лет проработала актрисой... - У вас есть договоры на все ваши фильмы? - Нет, но давайте я вам принесу все мои фильмы! - Нет-нет, мы не можем это считать, это никому не интересно», - пересказала она свой разговор с сотрудниками пенсионного фонда.

Также Прокловой кажется странным, что не учитываются ее сегодняшние доходы. Она удивлена, что при ее сегодняшней зарплате – с ее слов, она составляет более миллиона рублей, - пенсию ей назначили по периоду, когда заработок был маленьким.

«Но эти годы мы не считаем, а считают годы, когда я получала 80», - заявила звезда.

Ведущий шоу Андрей Норкин спросил у Елены почему она при столь достойных доходах не откладывает деньги на старость. Проклова объяснила, что все уходит на стройку и помощь родным.

Некоторое время назад Елена затеяла строительство дома в районе Сочи, чтобы потом перебраться жить на Кавказ. Как говорит актриса, ее гонораров от съемок не хватало на завершение строительства, и ей пришлось продать московское жилье. Остался дом в Подмосковье, но там живут и другие члены ее семьи так что продать или сдать в аренду Прокловой нечего.

Шоу-бизнес,Андрей Норкин,Елена Проклова,Пенсионный фонд РФ,НТВ,
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