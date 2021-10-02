Проклова раскрыла свою зарплату и пожаловалась на пенсию

Елена Проклова считает оскорбительным свою пенсию «как у всех». В эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ 68-летняя актриса выразила свое возмущение насчитанной ей в ПФР госвыплатой. По ее мнению, должны были учитываться ее заслуги в отечественном кино, - информирует Царьград.

Фото: Instagram Instagram

«Почему? Я столько лет проработала актрисой... - У вас есть договоры на все ваши фильмы? - Нет, но давайте я вам принесу все мои фильмы! - Нет-нет, мы не можем это считать, это никому не интересно», - пересказала она свой разговор с сотрудниками пенсионного фонда.

Также Прокловой кажется странным, что не учитываются ее сегодняшние доходы. Она удивлена, что при ее сегодняшней зарплате – с ее слов, она составляет более миллиона рублей, - пенсию ей назначили по периоду, когда заработок был маленьким.

«Но эти годы мы не считаем, а считают годы, когда я получала 80», - заявила звезда.

Ведущий шоу Андрей Норкин спросил у Елены почему она при столь достойных доходах не откладывает деньги на старость. Проклова объяснила, что все уходит на стройку и помощь родным.